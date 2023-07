Mehr Geld für Prophylaxe und Früherkennung - Betriebskrankenkassen und KZVB einigen sich auf Honorarerhöhungen

München (ots) - Die Betriebskrankenkassen (BKK) und die Kassenzahnärztliche

Vereinigung Bayerns (KZVB) haben die Honorarverhandlungen für die Jahre 2023 und

2024 erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die Abrechnungsgrundlage für über 2,5

Millionen Versicherte der BKK in Bayern für mehr als 10.000

Vertragszahnärztinnen und -zahnärzte sichergestellt.



Dr. Ralf Langejürgen, Vorstandsvorsitzender des BKK Landesverbandes Bayern: "In

allen Leistungsbereichen ziehen die Ausgaben für die Gesetzlichen Krankenkassen

stark an und belasten die Beitragszahlenden. Es ist gut, dass wir uns mit der

KZVB auf einen finanziellen Rahmen einigen konnten, der für unsere

Solidargemeinschaft bezahlbar bleibt und der Präventionsleistungen und

methodische Fortschritte in der Behandlung besonders honoriert."