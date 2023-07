AROBS Engineering ist der primäre Industriepartner und Leiter des Konsortiums für die unabhängige Software-Verifizierung und Validierung des "Space Rider"-Projekts

CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire) - AROBS Engineering, Teil der AROBS

Group, ist der primäre Industriepartner und Leiter des Konsortiums für die

technischen Spezifikationen, die Architektur, Code-Entwicklung und Validierung

der Testsysteme für Space Rider, Europas erstes wiederverwendbares

Raumtransportsystem. Die entsprechenden Aktivitäten werden im Rahmen des "Space

Rider"-Programms durchgeführt, das von der Europäischen Weltraumorganisation

(European Space Agency, ESA) finanziert wird.



Das Ziel von Space Rider ist es, ein erschwingliches, unabhängiges,

wiederverwendbares, durchgängig integriertes Raumtransportsystem für den

routinemäßigen Zugang und die Rückkehr aus einer niedrigen Umlaufbahn

bereitzustellen.





AROBS und seine Partner werden Aktivitäten durchführen, um der SpaceRider-Mission zu helfen, die Qualität der Spezifikation, des Designs, derKodierung und der Tests der "Central Software"-Module sowohl für das AVUMOrbital Module (AOM) als auch für das Wiedereintrittsmodul (Re-entry Module, RM)sicherzustellen.Nach der Landung wird das"Space Rider"-Wiedereintrittsmodul für dieWiederverwendung aufbereitet, da es für mindestens fünf Rückflüge von jeweilsetwa zwei Monaten ausgelegt ist. Bis zu 600 kg Nutzlast passen in denumgebungsgesteuerten Laderaum. Der Jungfernflug soll gegen Ende 2024stattfinden.Space Rider wird das Potenzial haben, Folgendes zu ermöglichen:- Frei fliegende Anwendungen, etwa Experimente im Bereich Mikroschwerkraft für:- Pharmazeutika - Biomedizin - Biologie - Naturwissenschaft- Demonstration und Validierung der In-Orbit-Technologie für Anwendungen für: -Exploration, z. B. Robotik, - Erdbeobachtung, z. B. Messgeräte, - Sonstiges,z. B. Geowissenschaft, Telekommunikation,- Überwachungsanwendungen wie Erdkatastrophenüberwachung undSatelliteninspektion.Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt bietet AROBS Engineeringmaßgeschneiderte Softwareentwicklung mit einem tiefgehenden Verständnis vonNetzwerktechnologie und Lösungen für die Zukunft der Avionik undLuftfahrtsysteme an.Vor kurzem gab AROBS Engineering bekannt, dass es zu den Branchenpartnern vonClearSpace und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gehört und an einereingebetteten Softwarelösung für das ClearSpace-1-Programm arbeitet. Die ESA hatClearSpace 2020 beauftragt, eine neuartige Mission zu planen, zu starten und zufliegen und ein großes Stück Schrott in der Umlaufbahn zu fassen, um dieses dannsicher in die Erdatmosphäre zu steuern.AROBS Engineering bietet erstklassige Dienstleistungen fürEmbedded-Software-Entwicklung für Kunden in 15 Ländern in Europa und Nordamerikaan. Haftungsausschluss:Es ist darauf hinzuweisen, dass die oben dargelegte Auffassung keineswegs deroffiziellen Meinung der Europäischen Weltraumorganisation entspricht.