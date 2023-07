The Magnificent Seven: So wird der Nasdaq nach dem Reblancing aussehen

Die Neugewichtung ist eine Folge der unaufhaltsamen Rallye von Big Tech-Aktien, die in diesem Jahr für fast alle Gewinne des breiten Marktes verantwortlich waren. "Die Outperformance der größten Aktien und ihre höhere Gewichtung in den Benchmark-Indizes haben zu einer anhaltenden Untergewichtung dieser Aktien in den Investmentfonds geführt, was wiederum zu einem starken Gegenwind für die relativen Renditen der Fonds geführt hat", zitiert Bloomberg die Goldman-Strategen um David Kostin aus einer Mitteilung.

"Wir schätzen, dass sinkende Gewichte passive Nettoverkäufe im Wert von mehr als dem durchschnittlichen Handelsvolumen eines Tages bei Alphabet und mehr als einem Drittel des Tagesvolumens bei Microsoft, Amazon und Nvidia auslösen werden", so Goldman-Strategen in einer Kundenmitteilung.

Nvidia und Microsoft sind von der Neuausrichtung am stärksten betroffen und verlieren jeweils etwa drei Prozentpunkte. Apple hingegen hat mit nur minus 0,54 Prozent den geringsten Rückgang der Gewichtung der "Magnificent 7" zu verzeichnen. Apple wird zudem mit einem Anteil von 11,5 Prozent nach dem Rebalancing immer noch der größte Wert im Index sein, gegenüber vorher 12,8 Prozent. Der Anteil der Informationstechnologiewerte am Index wird von 51 auf 49 Prozent sinken. Kein anderer Sektor wird eine Veränderung von mehr als zwei Prozentpunkten erfahren.

Die Nasdaq kündigte am 7. Juli an, dass sie eine spezielle Neugewichtung des Nasdaq 100-Index vornehmen werde, um die Gewichtung der großen Tech-Aktien, die im Jahr 2023 eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt haben, zu verwässern. Die Nasdaq hat die neuen Gewichtungen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Goldman-Stratege David Kostin hat jedoch eine Aufschlüsselung der bemerkenswerten Änderungen vorgelegt.

