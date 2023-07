ASML steigert die Marge und setzt sich höhere Ziele - Aktie steigt

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML schraubt trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds seine Umsatzprognose nach oben - wenn auch nur in geringem Maß. Wegen eines hohen Auftragsbestands toppte der Konzern im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten. Wann die Erholung auf den Märkten einsetze, bleibe unklar, sagte der Konzernchef Peter Wennink. Ein deutliches Plus bei den Auftragseingängen deutet sich aber bereits an.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an, ASML-Papiere notierten am Vormittag rund 1,3 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn verbuchte der Kurs einen Zuwachs von einem Drittel.