Trotz zuletzt sinkender Kaufpreise - Wohneigentum in den Großstädten bis zu 64 Prozent teurer als vor 5 Jahren

Nürnberg (ots) - Ein 5-Jahresvergleich der durchschnittlichen Angebotspreise von

Bestandswohnungen in 76 ausgewählten deutschen Großstädten von immowelt zeigt:



- Trotz Preisrückgang im vergangenen Jahr: In 57 von 76 untersuchten Großstädten

hat sich Wohneigentum seit 2018 um mindestens 30 Prozent verteuert - die

Inflationsrate lag im selben Zeitraum bei knapp 19 Prozent

- Hochpreisige Metropolen deutlich teurer als vor 5 Jahren: München (+21,3

Prozent), Hamburg (+38,7 Prozent) und Berlin (+42,0 Prozent)

- Starke Anstiege auch in günstigen Städten wie Leipzig (+49,5 Prozent) und

Dortmund (+55,1 Prozent)

- Größte Zuwächse in kleineren Großstädten: Gütersloh (+63,9 Prozent), Lübeck

(+59,4 Prozent) und Gelsenkirchen (+58,7 Prozent)





Der Immobilienkauf in deutschen Großstädten ist heute deutlich teurer als vor 5Jahren. Obwohl die Angebotspreise im vergangenen Jahr erstmals seit langemwieder spürbar gesunken sind, kosten Eigentumswohnungen aktuell in der Spitzefast 64 Prozent mehr als 2018. Das zeigt eine Analyse von immowelt, in der diedurchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3Zimmer, 1. Stock; Baujahr 1990er Jahre) in ausgewählten deutschen Großstädtenzum jeweils 1. Juli 2018 und 2023 miteinander verglichen wurden. Wohneigentumist demnach in allen 76 analysierten Städten teurer geworden - in 57 Städtensogar um mindestens 30 Prozent. Zum Vergleich: Die Inflation lag zwischen Juni2018 und 2023 bei knapp 19 Prozent.Allerdings sind die Angebotspreise von Bestandswohnungen in den vergangenen 12Monaten in 72 von 76 Großstädten gesunken. In der Spitze lag der Rückgang bei13,6 Prozent."Die hohe Nachfrage angesichts der niedrigen Zinsen sowie das knappe Angebothaben dafür gesorgt, dass sich Eigentumswohnungen in den vergangenen 5 Jahren inden meisten Großstädten erheblich verteuert haben", sagt immoweltGeschäftsführer Felix Kusch. "Durch den Zinsanstieg ist es im vergangenen Jahrzwar zu einer sinkenden Nachfrage und folglich zu spürbaren Preisrückgängen beiKaufimmobilien gekommen. Die deutlichen Preisanstiege der Vorjahre werden durchdie jüngsten Rückgänge jedoch bei weitem nicht ausgeglichen."Preisanstieg von bis zu 42 Prozent in MetropolenIn den ohnehin kostspieligen Metropolen haben sich Eigentumswohnungen in denvergangenen 5 Jahren weiter verteuert. So zahlen Wohnungskäufer in Münchenaktuell durchschnittlich 8.575 Euro für den Quadratmeter - 2018 waren es noch7.069 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 21,3 Prozent innerhalb von 5Jahren, auch wenn die Angebotspreise in der Isarmetropole in den vergangenen 12Monaten um 8,2 Prozent gesunken sind. München bleibt somit die mit Abstand