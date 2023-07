Fusionen und Einsatz neuer Technologien Deutschlands Krankenhäuser nutzen rasanten Strukturwandel, um sich neu zu positionieren (FOTO)

- "Krankenhausstudie 2023" zeigt Handlungsdruck vor allem durch

Marktkonsolidierung, zunehmende ambulante Versorgung, Personalmangel und

Investitionsstau

- Um langfristig zu bestehen, definieren Kliniken ihre Rolle neu und stellen die

Weichen für eine geeignete Positionierung im Markt

- Verantwortliche sehen in Fusionen und Übernahmen sowie Künstlicher Intelligenz

und Telemedizin am meisten Potenzial



Juli 2023: Die deutschen Krankenhäuser stehen nach wie vor unter hohem

ökonomischen Druck. Wie die neue "Krankenhausstudie 2023" von Roland Berger

zeigt, erwirtschafteten im Jahr 2022 mehr als die Hälfte (51 Prozent) Verluste,

während 24 Prozent einen positiven Jahresabschluss meldeten. Gleichzeitig

befindet sich die Kliniklandschaft in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Laut

der Studie haben viele Klinikmanager verstanden, dass sie ihre Häuser neu

aufstellen müssen, um sie für die Zukunft fit zu machen. Ganz oben auf der Liste

der möglichen Lösungen für Problemfelder wie Personalmangel,

Finanzierungsschwierigkeiten, Investitionsstau oder inflationsbedingt steigende

Preise stehen dabei Themen wie Fusionen, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz

und die Ambulantisierung.