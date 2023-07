ChuanQi IP veröffentlicht das Blockchain-basierte MORPG MIR2M: The Dragonkin in 170 Ländern!

SEOUL, Südkorea, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, eine Tochtergesellschaft von Wemade (CEO Henry Chang), hat heute am 19. Juli offiziell sein neues Blockchain-basiertes MORPG MIR2M: The Dragonkin in 170 Ländern veröffentlicht.

MIR2M: The Dragonkin ist ein neues Spiel, das von XFun Games Limited unter Verwendung der bekannten IP von Wemade, The Legend of Mir 2, entwickelt wurde. Es bietet drei faszinierende Klassen: Warrior, Mage und Taoist. Das Spiel umfasst eine Vielzahl von Inhalten, wie die Belagerung von Sabuk, eine gewaltige Schlacht, in der der stärkste Spieler des Servers ermittelt wird, und fesselnde Elemente wie „Clan Defense" und „Clan Escort", bei denen die Spieler Clans bilden können, um Regionen zu schützen oder Gefangene zu transportieren.

ChuanQi IP bietet eine besondere Werbeaktion für alle Nutzer von MIR2M : The Dragonkin. Spieler, die bis Dienstag, den 1. August, einen Screenshot ihres Charakters in der Discord-Community des Spiels hochladen, erhalten spezielle Gegenstände, die für die Charakterentwicklung wichtig sind, wie EXP-Pille, Schildteile und Bluttalisman-Essenz.

Darüber hinaus gibt es ein CQB Airdrop-Event. Spieler, die bis Freitag den 18. August Stufe 80 und Rebirth Level 2 erreichen, erhalten CQB-Token als Belohnung.

Weitere Informationen über das Spiel und die Veranstaltungen finden Sie auf der offiziellen Website von MIR2M: The Dragonkin sowie auf der globalen Blockchain-Spieleplattform Wemix Play.

Referenzwebsite

Offizielle Website von MIR2M: The Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_LAUNCH

MIR2M: Download The Dragonkin App: https://bit.ly/TheDragonkin_DOWNLOAD

Offizielle Website von Wemix Play : https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2153438/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/Mir2M_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chuanqi-ip-veroffentlicht-das-blockchain-basierte-morpg-mir2m-the-dragonkin-in-170-landern-301880681.html