Wirtschaft VDA hebt Prognose für Entwicklung des Automobilmarkts an

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) hebt seine Prognose für die Entwicklung des Automobilmarkts in diesem Jahr an. "Der europäische Pkw-Markt ist im ersten Halbjahr ein bisschen besser gelaufen als gedacht, wir können die Zahlen nach oben anpassen", sagte VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit der Wochenzeitung "Die Zeit".



Der Verband gehe demnach für dieses Jahr von einem Wachstum in Europa um neun Prozent aus - anstatt wie bislang sieben Prozent. Der deutsche Markt werde um sechs statt vier Prozent wachsen. Es werde voraussichtlich auch mehr produziert als erwartet: Aus deutschen Fabriken werden in diesem Jahr vier Millionen Neuwagen rollen, ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.