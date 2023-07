Reimann Jedes neue Arzneimittel braucht einen fairen Preis

Berlin (ots) - Den jüngsten Vorschlag des Verbands der forschenden

Pharma-Unternehmen (VFA) nach einem Runden Tisch zur Stärkung Deutschlands als

Pharma-Innovationsstandort kommentiert Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende

des AOK-Bundesverbandes:



"Bereits in der Vergangenheit gab es einen Pharmadialog, allerdings mit

fraglichem Mehrwert. Wenn nun der erneute Anlauf in Form eines Runden Tisches

gefordert wird, dann sollten hier die astronomischen Einstiegspreise für neue

Arzneimittel offen thematisiert werden. Wir müssen über faire Preismodelle, die

ethischen und wirtschaftlichen Grenzen von Gewinnmargen sowie die tatsächlichen

Forschungs- und Entwicklungskosten sprechen. Es kann nicht sein, dass

Pharmaunternehmen weiter auf Kosten der Beitragszahlenden ihre Gewinne

maximieren, indem sie öffentliche Forschungsförderung nochmals in Rechnung

stellen.