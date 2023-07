45 Prozent der IT-Entscheider wären laut Kaspersky-Umfrage gerne künftig als KI-Mentor tätig (FOTO)

Ingolstadt (ots) -



Welchen Karriereweg würden IT-Entscheider in Deutschland einschlagen, wenn sie

nochmal die Wahl hätten? Dieser Frage geht eine aktuelle Umfrage des

Cybersicherheitsanbieters Kaspersky nach [1]. Demnach würde die Mehrheit (45

Prozent) künftig gerne als KI-Mentor tätig sein, weitere 37 Prozent als Cyber

Immunity Developer und 32 Prozent als Cybersicherheitsexperte für

Weltraum-Angelegenheiten.



Technologien haben schon immer sowohl den privaten als auch beruflichen Alltag

maßgeblich verändert. Mit der Entwicklung und der zunehmenden Implementierung

dieser entstanden beziehungsweise entstehen auch neue Berufsbilder. Laut

Weltwirtschaftsforum wird die Zahl der Arbeitsplätze für Fachleute für

Datenanalyse, Künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit um 30 Prozent

steigen [2]; viele Berufsbilder stehen vor großen Veränderungen.





In Hinblick auf die aktuellen technologischen Entwicklungen undgesellschaftlichen Veränderungen hat Kaspersky IT-Entscheider in Unternehmen inDeutschland befragt, welche zukunftsträchtigen Berufe sie wählen würden, wennsie heute ihre Karriere noch einmal neu starten könnten. Die Ergebnisse:- 45 Prozent könnten sich vorstellen, künftig als KI-Mentor tätig zu werden. Dadie Komplexität und der Reifegrad von Künstlicher Intelligenz zunehmendsteigen, braucht es eine Position, die als Mentor fungiert, den Zugriff aufDaten kontrolliert und Mitarbeiter anlernt. Die große Beliebtheit diesesBerufsprofils dürfte sich vornehmlich auf die aktuellen, medial breitdiskutierten Entwicklungen in diesem Bereich zurückführen lassen.- Weitere 37 Prozent würden den Beruf eines Cyber Immunity Developers ergreifen.Da Lösungen mit eingebetteten Cybersicherheitsprinzipien einen integriertenSchutz gegen die meisten Arten von Cyberangriffen bieten, wird voraussichtlichdie Nachfrage nach Entwicklern, die solche Systeme entwickeln können, künftigsteigen.- Und 32 Prozent in Deutschland erwägen eine Position alsCybersicherheitsexperte für Weltraum-Angelegenheiten . Denn je mehrTechnologien genutzt werden, die auf Satelliten basieren, desto attraktiverwird diese Art weltraumgestützter Infrastruktur auch für Bedrohungsakteure,was wiederum ein erhöhtes Schutzniveau erfordert.Weitaus weniger Beliebtheit erfreuen sich die potentiellen künftigenBerufsbilder Digital Bodyguard (18 Prozent) oder Digital Footprint Consultant(17 Prozent). Bei ersterem handelt sich um einen Berater, der die digitalePrivatsphäre von Personen vor Bedrohungen wie Doxing oder Cyber-Stalkingschützt und gleichzeitig sichere Verhaltensweisen sowie Vorkehrungen zu eineradäquaten Cyberhygiene trainiert - beispielsweise durch die Bereinigung von