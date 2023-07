CISPE stellt Antrag auf Teilnahme am Bundeskartellamtsverfahren gegen Microsoft in Deutschland

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Verband setzt sich für fairen Wettbewerb ein und will betroffeneUnternehmen in Deutschland unterstützen.CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) stellt Antrag aufaktive Teilnahme am laufenden Kartellverfahren des Bundeskartellamts gegenMicrosoft. CISPE vertritt die Interessen der europäischenCloud-Infrastruktur-Anbieter und setzt sich für fairen Wettbewerb undTransparenz im Cloud-Infrastruktur-Sektor ein. Das Bundeskartellamt hat bereitseine Untersuchung gegen Microsoft (https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2023/28_03_2023_Microsoft.html) eingeleitet, umfestzustellen, ob dem Konzern eine überragende marktübergreifende Bedeutung fürden Wettbewerb nach §19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)zukommt. Die Behörde verfügt über weitreichende Befugnisse, umwettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen zu verbieten, sobald sie als solcheerkannt werden.Seit Anfang der Woche kursieren Gerüchte, dass die EU-Kommission einKartellverfahren gegen Microsoft vorbereitet. Grund ist die Verknüpfung derVideokonferenz-App Teams mit der für Unternehmen unverzichtbaren Office-Suite.Die bestehende Beschwerde von CISPE gegen Microsoft, die im Jahr 2022 bei derEuropäischen Kommission eingereicht wurde, zeigt bereits, wie Microsoft seinemarktbeherrschende Stellung bei Unternehmenssoftware ausnutzt, um Cloud-Kundenzu schaden und Wettbewerber von Cloud-Anbietern zu benachteiligen. Durch unfaireSoftware-Lizenzbedingungen, die seine eigenen Cloud-Dienste begünstigen, stelltMicrosoft sicher, dass europäische Unternehmen entweder dafür bezahlen müssen,wenn sie für den Unternehmensbetrieb unentbehrliche Software in Clouds ihrerWahl betreiben, die nicht von Microsoft stammen, oder in eine gefährlicheÜberabhängigkeit von einem einzigen Anbieter gezwungen werden. Als Konsequenzfinden sie sich in einer Microsoft-Monokultur wieder.In einer von CISPE in Auftrag gegebenen Studie hat der WettbewerbsexperteFrédéric Jenny, ESSEC Paris, herausgefunden, dass Microsofts Preisaufschläge fürdie Nutzung seiner Software in der von den Kunden gewählten unabhängigenCloud-Infrastruktur die Softwarekosten um bis zu 28 Prozent erhöhen. Für eineinzelnes Produkt (SQL-Server) belaufen sich die zusätzlichen Kosten nachvorsichtigen Schätzungen auf über eine Milliarde Euro pro Jahr - nur im privatenSektor.CISPE betrachtet faire Wettbewerbsbedingungen als unerlässlich, um die nationaleWirtschaft nicht zu schädigen und deutschen Kunden eine freie Cloud-Auswahl zuermöglichen. Wird dem Antrag auf Beiladung zum laufenden Verfahren stattgegeben,kann CISPE Akteneinsicht beantragen, Stellungnahmen abgeben, Vorschläge zu den