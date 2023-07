JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 schwedischen Kronen belassen. Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen deutlich über den Erwartungen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kleinere Unternehmen würden allerdings vorsichtiger angesichts sinkender Frachtvolumina und niedrigerer Preise von gebrauchten Lkw./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 02:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 02:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 19,16EUR gehandelt.