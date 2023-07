PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street, ohne den Schwung aus Übersee ganz mitzunehmen. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,36 Prozent auf 4385,07 Punkte, während der französische Cac 40 um 0,59 Prozent auf 7362,67 Punkte zulegte. Besser sah es am britischen Markt aus. Der FTSE 100 zog um 1,65 Prozent auf 7476,58 Zähler an. In Großbritannien hatte sich der Preisauftrieb im Juni deutlich abgeschwächt

Marktteilnehmer zeigten sich angesichts der laufenden Berichtssaison weiterhin abwartend. Zahlreiche Firmen legen ihre Zahlen vor. Die größte Aufmerksamkeit dürften dabei die US-Konzerne Alcoa , Goldman Sachs , IBM , Netflix und Tesla auf sich ziehen.