Dachser kündigt 12 weitere emissionsfreie Liefergebiete in Europa an / Bis Ende 2025 wird die Anzahl der Städte mit DACHSER Emission-Free Delivery auf 24 verdoppelt (FOTO)

Kempten (ots) - Dachser weitet die emissionsfreie Zustellung von ungekühlten

Stückgutsendungen in definierten Innenstadtgebieten deutlich aus. Bis Ende 2025

wird der Logistikdienstleister DACHSER Emission-Free Delivery in 12 zusätzlichen

europäischen Städten starten: Amsterdam, Barcelona, Dublin, Hamburg, Köln,

London, Malaga, Rotterdam, Stockholm, Toulouse, Warschau und Wien. Darüber

hinaus wird das bereits bestehende emissionsfreie Liefergebiet in Paris

erweitert.



"Wir haben uns mit der Verdoppelung der Städte mit DACHSER Emission-Free

Delivery bis Ende 2025 bewusst ein ehrgeiziges Ziel gesetzt", sagt Alexander

Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. "Die Motivation unserer Netzwerkstandorte

ist hoch, denn wir wollen unseren Kunden den Wunsch nach einer nachhaltigeren

Stadtbelieferung erfüllen. Um unser Ziel zu erreichen, gehen wir von einer

deutlich besseren Verfügbarkeit von kleinen Elektro-Lkw und dem beschleunigten

Ausbau von Ladeinfrastrukturen in ganz Europa aus."