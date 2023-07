BAP Job-Navigator 07/2023 "Halbjahresvergleich 2023" / Aktuelle Analyse: Jobangebot erreicht im ersten Halbjahr 2023 neuen Höchststand

Berlin (ots) - In vielen Teilen Deutschlands herrscht mittlerweile

Vollbeschäftigung. Fachkräfte sitzen dadurch oftmals am längeren Hebel und haben

vielfältige Möglichkeiten bei der Auswahl ihres Arbeitgebers. Entsprechend groß

ist der Personalengpass, so dass das Recruiting bundesweit auf Hochtouren läuft.

Die neue Ausgabe des BAP Job-Navigators zeigt dabei auf, welche Fachkräfte von

Unternehmen von Januar bis Juni 2023 besonders intensiv gesucht wurden. Ein

Schwerpunkt der Analyse lag auf der Entwicklung des Jobangebots im Vergleich zum

ersten Halbjahr 2022.



Fest steht: Trotz der sehr herausfordernden wirtschaftlichen Lage suchen

Unternehmen weiterhin händeringend neues Personal. Von Januar bis Juni 2023

schrieben über 532.000 Arbeitgeber deutschlandweit fast 7,3 Millionen Stellen

öffentlich aus. Das entspricht einem beeindruckenden Plus von mehr als 11

Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 und bedeutet einen neuen

Allzeit-Höchststand.