Mobilitätssektor und Chemieindustrie sind Treiber für grünen Wasserstoffmarkt

Hamburg (ots) - Der Wasserstoff-Produzent Eternal Power sieht bei derEnergiewende vor allem jene Branchen als Vorreiter, in denen Wasserstoff bereitstechnisch einsatzbereit ist und in denen grüner Wasserstoff preislich mitkonventionellem konkurrieren kann. Der Mobilitätssektor - insbesondere derSchwerlastverkehr - sowie die Chemieindustrie gelten als wichtige Bereiche, umden Markthochlauf des nachhaltigen Energieträgers voranzutreiben. "GrünerWasserstoff ist aktuell zwar noch teurer als fossile Alternativen. Doch fürBranchen, die beispielsweise feste CO2-Quoten einhalten müssen und technischschon für den Umstieg auf grünen Wasserstoff gerüstet sind, sehen wir heuteeinen positiven Business Case", erklärt Robert Meitz, Managing Director vonEternal Power. "Das spiegelt sich in der gestiegenen Nachfrage durchTankstellenbetreiber wider."Der Erfolg der Energiewende hängt maßgeblich davon ab, dass sich der Markt fürgrünen Wasserstoff in einer rasanten Geschwindigkeit entwickelt. Das UnternehmenEternal Power, das sich auf die Planung und Umsetzung internationalerGroßprojekte zur Produktion von grünem Wasserstoff spezialisiert hat, rechnetmit einem phasenweisen Hochlauf. Drei Faktoren beeinflussen unter anderem,welche Bereiche zu Vorreitern in Sachen Klimaneutralität werden: entschlossenepolitische Fördermaßnahmen wie die Treibhausgas-Quote, technologischer Reifegradund vorhandene Infrastrukturen.Für Branchen, die gesetzlich zur Dekarbonisierung verpflichtet sind, lohnt sichder Umstieg bereits.Konkret sieht Meitz vor allem den Mobilitätssektor als Treiber: "DerSchwerlastverkehr auf der Straße unterliegt heute schon hohen CO2-Abgaben, dieden Einsatz von grünem Wasserstoff als Antrieb für Brennstoffzellen rentabelmachen." Ab 2030 sollen neu zugelassene Schwerlastfahrzeuge wie LKW und Busse 45Prozent weniger CO2 emittieren, 2035 sogar 65 Prozent. Wer die Flottengrenzwertenicht einhält, dem drohen hohe Bußgelder. Andererseits können etwa Anbieter vonWasserstoff-Tankstellen bei schnellem Handeln von der sogenanntenTreibhausgas(THG)-Quote profitieren. Sichern sie sich grünen Wasserstoff, kanndas eingesparte CO2 über THG-Zertifikate verkauft werden. Tankstellen könntenlaut Experten pro verkauftem Kilo Wasserstoff Prämien in Höhe von 12,50 Euroerhalten. LKW könnten für geschätzte acht bis neun Euro pro Kilo tanken undfahren, aufgrund der mehrfach höheren Energiedichte von Wasserstoff, günstigerals mit Diesel.Branchen, in denen die Technologie bereits einsatzbereit ist, können sofort