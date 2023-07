Astronergy erhält die weltweit erste "Zero Carbon Factory"-Zertifizierung der PV-Industrie durch den TÜV Rheinland

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Nach einem zweimonatigen Modernisierungs- und

Verifizierungsprozess erhielt die Astronergy Jiangsu Yancheng Manufacturing Base

(Yancheng Base) am 17. Juli die weltweit erste "Zero Carbon

Factory"-Zertifizierung der PV-Industrie durch den TÜV Rheinland und setzte

damit ein weiteres Zeichen für Astronergys Engagement für eine grünere Welt.



Nach der Verifizierung durch den TÜV Rheinland erhielt die Yancheng Base eine

Drei-Sterne-Bewertung und wurde erfolgreich mit dem Zero Carbon Factory (Type 1)

Zertifikat ausgezeichnet, das von der China Energy Conservation Association

anerkannt wird.