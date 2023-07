Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Das auf Bau und Immobilien spezialisierte BeratungsunternehmenDrees & Sommer SE baute auch im Geschäftsjahr 2022 die führende Position in derBranche weiter aus. Trotz einer zunehmend herausfordernden konjunkturellen Lagesowie internationaler Krisen konnte sich das Unternehmen behaupten, was auch dieErgebnisse belegen: Der Umsatz steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 22,5Prozent auf 703,7 Mio. Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf 84,7 Mio.Euro. Neben dem nach wie vor organischen Wachstum verstärkte sich die Drees &Sommer SE, die derzeit weltweit rund 5.000 Mitarbeitende beschäftigt, auch durchnationale und internationale Merger."Wir haben in 2022 ein sehr gutes Jahr geschafft, obwohl die starkenVeränderungen der Märkte, die gestiegenen Zins- und Inflationsraten oder dieLieferengpässe bei Materialien und Rohstoffen für belastende Rahmenbedingungensorgten", so Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands der Drees & Sommer SE. "DasErfolgsrezept liegt in der Agilität wie auch Innovationskraft des Unternehmensbegründet. Beides spiegelt sich in den unterschiedlichsten Bereichen wider. Dazugehört die Erschließung neuer Märkte, der Aufbau strategischer Partnerschaftenund die gezielte Weiterentwicklung zukunftsweisender Produkte für unsere Kunden.Wir treiben die nachhaltige Transformation in den von uns betreutenKundenprojekten voran", erklärt Szeidl.Gezieltes Wachstum mit strategischen BeteiligungenNeben dem Sicherstellen der hohen Leistungsfähigkeit im Kerngeschäft setzt dieDrees & Sommer SE darauf, die Leistungsangebote weiter auszubauen undvorausschauend zu diversifizieren. Dazu holte sich das Unternehmen imvergangenem Geschäftsjahr national wie international auch neueUnternehmensbeteiligungen ins Boot.Für den Ausbau der Vorreiterrolle bei der digitalen Transformation verstärktesich Drees & Sommer mit der in Stuttgart ansässigen macom GmbH, die europaweitetabliert ist als Spezialist für integrierte Medientechnik- und IT-Lösungen fürArbeits-, Lern- und Erlebniswelten. Für eine Kompetenzerweiterung im BereichTiefbau beteiligte sich Drees & Sommer zu 100 Prozent an der in Hamburgansässigen LV Baumanagement GmbH.In Großbritannien hat Drees & Sommer das Immobilien- und BauberatungsunternehmenAA Projects mit sieben Standorten im Vereinigten Königreich nunmehr vollständigübernommen. Der Fokus liegt dort auf Management- und Beratungsleistungen für dieprivate und öffentliche Hand. In Österreich verstärkt PM1 die bautechnischeKompetenz von Drees & Sommer. Gemeinsam wird nun das Leistungsportfolio in