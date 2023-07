Die gesamte Branche kämpft mit hohen Lagerbeständen, die sich in der Corona-Pandemie aufgetürmt haben. Auch in den USA und China, beides wichtige Absatzmärkte für Adidas, schwächelt die Wirtschaft und die Kauflust läßt zu wünschen übrig. Um zum Beispiel die hohen Lagerbestände zu reduzieren, müssen dicke Rabatte gewährt werden. Das kostet Marge. Im ersten Quartal fuhren die Herzogenauracher einen Konzernverlust von 24 Millionen Euro ein. Der Umsatz stagnierte mit nahezu 5,3 Milliarden, in China sinken die Erlöse um gut 9 in Amerika sogar um gut 20%.

In Zukunft sollen die drei Streifen wieder glänzen. Gulden arbeitet an der Produktpalette, trifft sich mit Einzelhändlern und Zulieferern, um über die Strategie zu diskutieren. 2023 deklariert der Vorstandsvorsitzende „ein Übergangsjahr für Adidas.“ Auch Wertberichtigungen auf Vorräte und Probleme mit der Lieferkette lasten auf der Bruttomarge. 2022 gingen bei Adidas ca. 22,5 Milliarden durch die Bücher. Die Marktkapitalisierung beträgt mit 31 Milliarden in etwa das 1,5fache des Jahresumsatzes. Die Bewertung ist moderat. Der Sportartikelhersteller wird von einem Anziehen der Weltkonjunktur überproportional profitieren. Fazit: Der turnaround ist geglückt, grünes Licht für die Aktie. Kursziel auf zwölf Monate 250 Euro.