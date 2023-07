Agrarrohstoffe unter Druck / Handelsspannungen, zunehmende Wetterrisiken und hohe Produktionskosten belasten die globale landwirtschaftliche Produktion (FOTO)

Mainz (ots) - Während die globalen Wirtschaftsaussichten weiterhin unsicher undeng mit der Inflationsentwicklung und den geldpolitischen Entscheidungen derZentralbanken verknüpft sind, haben sich die Aussichten für denAgrarrohstoffmarkt speziell nach den jüngsten Entwicklungen eingetrübt. Nebender offenen Frage, wie es nach dem gestoppten Getreideabkommen zwischen Russlandund der Ukraine weitergeht, könnten hohe Produktionskosten und zunehmendeklimatische Risiken die weltweite landwirtschaftliche Produktion in denkommenden Monaten weiter belasten, analysiert der Kreditversicherer Coface.Obwohl die Lebensmittelpreise laut FAO-Index seit Mitte 2022 gesunken sind,bleiben sie im historischen Vergleich hoch. "Mehrere Länder, allen voran Indien,haben bereits Anfang des Jahres angekündigt, dass sie auch in der zweitenJahreshälfte 2023 die Beschränkungen für Lebensmittelexporte aufrechterhaltenwerden. Sie hatten diese als Reaktion auf die hohen Preise vor fast einem Jahreingeführt. Solche Maßnahmen werden den internationalen Handel in einer Zeit, inder die globalen Getreidevorräte regional stark konzentriert sind, weitereinschränken", sagt Coface-Branchenspezialist Simon Lacoume. So verfügt alleinChina derzeit über 50% der weltweiten Weizenvorräte, was einem Anteil von 18%des globalen Konsums von Weizen entspricht. Neben China behalten auch die großenglobalen Exporteure von Weizen wie Brasilien, Russland oder Frankreich einenerheblichen Teil ihrer Produktion für die eigenen Lagerbestände. Der Bestand derUkraine ist hingegen relativ gering im Vergleich zum Konsum, da das Land bisdato fast die ganze Produktion direkt konsumiert oder exportiert. Insgesamtzeigt sich in den letzten zehn Jahren ein Trend zum Halten höhererWeizenvorräte, der seinen Höhepunkt im Jahr 2019 fand. Seit Beginn derCorona-Pandemie sind die Vorräte etwas zurückgegangen.

Agrarrohstoffe bleiben im Zentrum des geopolitischen "Spiels"Dass die Versorgung mit Agrarrohstoffen auch als militärisches Mittel eingesetztwerden kann, zeigt derzeit die Militärstrategie von Wladimir Putin in derUkraine. Russland kontrolliert durch seine besetzten Gebiete in der Ostukraineden Zugang zum Schwarzen Meer und damit auch die Verschiffung der großenGetreideexporte aus der Ukraine. Zwar hatten sich Russland und die Ukraine mitHilfe der Türkei und der Vereinten Nationen im Juli 2022 auf die Schaffung einesSeekorridors und ein Getreideabkommen geeinigt - dieses wurde jedoch nach Ablaufder jüngsten Frist am 17. Juli bislang nicht verlängert. Das erhöht den Druckauf die globalen Getreidelieferketten dauerhaft.Darüber hinaus wird die steigende Anzahl klimatischer und meteorologischerAnomalien die Volatilität der Agrarrohstoffpreise befeuern. In der nördlichenHemisphäre werden die derzeitigen frühen Perioden intensiver Hitze und daserhebliche Wasserdefizit die Getreideerträge - zum Beispiel von Weizen und Mais - bis zum Ende des Jahres beeinträchtigen. Darüber hinaus wird das Auftreteneines El-Niño-Ereignisses ab dem dritten Quartal 2023 erwartet und damit diebestehenden Spannungen noch verschärfen. El-Niño ist gleichbedeutend mitwärmerem und trockenerem Wetter im Indopazifik und wird die grundlegendenAuswirkungen des Klimawandels noch verstärken. Konkret wird die Produktionmehrerer Agrarrohstoffe wie Zucker , Palmöl oder Getreide ab Ende 2023 betroffensein.Vor diesem Hintergrund sind die Preise für Rohstoffe wie Zucker, Weizen, Maisund Kakao bereits im Begriff zu steigen. Besonders Zucker ist ein guterIndikator für künftige Trends, da er alle aktuellen Risiken in sich vereint."Zucker unterliegt derzeit, ähnlich wie Weizen, Ausfuhrbeschränkungen seitensder großen Produzenten. Zudem wird er für die Herstellung von Bioethanolgebraucht, welches beispielsweise als Ersatzstoff für die Benzinherstellunggenutzt wird. Es ist immer dann gefragt, wenn der Rohölpreis ansteigt, so wie indiesem Sommer. Damit steigt auch die Nachfrage nach Zucker. Darüber hinauserhöhen die Wettervorhersagen die Unsicherheit über die Produktionsmengen derweltweit größten Zuckererzeuger Brasilien, Indien und Europa im Jahr 2023",erklärt Simon Lacoume.Mehr Infos, Grafiken und weitere Branchenanalysen unter: http://www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335mailto:sebastian.knierim@coface.comhttp://www.coface.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/5561966OTS: Coface Deutschland