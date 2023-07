Auch Wacker-Chemie-Anleger stecken Gewinnwarnung gut weg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nächste schlechte Nachricht aus der Chemiebranche wird am Mittwoch von Anlegern erneut recht gut weggesteckt. Mit Wacker Chemie musste ein weiterer Konzern seine Ziele für das Gesamtjahr zurechtstutzen, was die Aktien am Mittwoch zum Börsenauftakt mit vier Prozent ins Minus drückte. An der 200-Tage-Linie gelang aber die Wende, die den Kurs zeitweise sogar knapp ins Plus führte. Zuletzt lagen sie wieder moderat im Minus mit 0,3 Prozent.

Zuletzt hatten auch andere Sektorwerte nach schlechten Nachrichten kaum noch reagiert. Gewinnwarnungen von Chemieunternehmen sind zuletzt zur Regel geworden wegen mauer Nachfrage, was mit dem Abbau von Lagerbeständen in Zusammenhang gebracht wird. Börsianer fragten sich daher am Morgen bereits, ob die Nachrichten von Wacker nochmals nachhaltig belasten werden. Sebastian Satz von der Barclays Bank äußerte angesichts der frühen Kursverluste seine Vermutung, dass es am Markt durchaus Hoffnung gegeben habe, dass Wacker um eine Warnung herum kommt.