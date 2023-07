PAYBACK als "Digitaler Vorreiter 2023" ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt am Main/Düsseldorf/München (ots) - PAYBACK wurde mit dem Preis

"Digitaler Vorreiter 2023" ausgezeichnet. Das F.A.Z.-Institut und das IMWF

(Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) ehren damit Unternehmen,

"die sich mit Digitalisierung neu erfinden, ihre Marke erfolgreich aufladen,

sich Wettbewerbsvorteile schaffen und insbesondere Kundinnen und Kunden echte

Mehrwerte bieten, die ohne konsequente Digitalisierung nicht möglich wären". Der

Preis wurde im Rahmen des 16. Deutschen Marken-Summits vergeben. Das IMWF hatte

im Vorfeld im Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Markenwahrnehmung von 5.000

Unternehmen untersucht.



"Wir freuen uns sehr über den Titel 'digitaler Vorreiter', er ist eine besondere

Auszeichnung für unser gesamtes PAYBACK Team weltweit. Wir haben in den

vergangenen Jahren das Programm konsequent digitalisiert und für unsere 31

Millionen Kundinnen und Kunden mit der PAYBACK App sehr erfolgreich

mobilisiert", so Jasmin Stemig, Director Digital Sales Platform & Innovations

bei PAYBACK.