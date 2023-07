Berenberg belässt Stratec auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Stratec nach Zahlen und gesenkten Prognosen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Diagnostikspezialist habe über ein schwaches erstes Halbjahr berichtet und die Jahresziele deutlich nach unten revidiert, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ergebniserwartungen je Aktie für 2023 dürften nun um rund 20 Prozent sinken. Die Nachrichten von Stratec lassen laut Manesiotis negative Rückschlüsse insbesondere auf Biomerieux zu, in geringerem Ausmaß auf Qiagen, Diasorin und Tecan. Stratec sei zwar bekannt für vergleichsweise optimistische Zielsetzungen. Doch das Ausmaß der aktuellen Prognosesenkung dürfte schwer zu ignorieren sein./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die STRATEC Aktie wird aktuell mit einem Minus von -10,96 % und einem Kurs von 51,20EUR gehandelt.