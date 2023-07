Deutsche Anleihen legen weiter zu - Starke Kursgewinne in Großbritannien

Am Mittwoch wurde der Kursauftrieb zusätzlich durch Inflationsdaten aus Großbritannien verstärkt. Im Juni ging die Teuerung dort deutlich und stärker als von Experten erwartet zurück. Die Zinserwartungen an die britische Notenbank wurden dadurch gedämpft. An den Kapitalmärkten sanken daraufhin die Renditen vieler Staatsanleihen, auch weit über Großbritannien hinaus. Auf der britischen Insel fiel der Zinsrückgang aber deutlich stärker aus als in Kontinentaleuropa. Hintergrund sind die besonders hohen Zinserwartungen an die Bank of England, die am Mittwoch ein Stück weit ausgepreist wurden.

Inflationszahlen aus dem Euroraum hielten ebenfalls eine kleine Überraschung bereit: Obwohl sich die Gesamtinflation im Juni auf 5,5 Prozent abschwächte, stieg die Kernteuerung ohne Energie und Lebensmittel an - und zwar stärker als bisher bekannt. Die Kernteuerung wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders beachtet, weil sie die Preisentwicklung etwas unverfälschter wiedergibt. Von der EZB wird auf der Ratssitzung in der kommenden Woche eine abermalige Zinsanhebung erwartet./bgf/la/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 134,4EUR gehandelt.