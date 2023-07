Auf dem Midas-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia startet Juggernaut Exploration (TSX.V: JUGR, OTCQB: JUGRF, FSE: 4JE) in Kürze sein neues Bohrprogramm. Es soll ungefähr 4.500 Bohrmeter umfassen und wird auf einer geologisch ausgesprochen attraktiven Liegenschaft niedergebracht werden.



Bohrung auf einem Projekt von Juggernaut; Quelle: Juggernaut Exploration

Stark begünstigt wird das Bohrprogramm durch das gute Wetter in British Columbia, das in diesem Jahr einen frühen Bohrbeginn möglich gemacht hat. Selbstverständlich ist das nicht, denn das rund 24 Kilometer südöstlich von Terrace gelegene Midas-Projekt erfreut sich zwar einer guten Erschließung durch Zufahrtsstraßen, Eisenbahnverbindungen und Stromleitungen, doch vor nicht allzu langer Zeit war das Gebiet noch vollständig von Gletschern und Schnee bedeckt.

Die Gletscher haben sich in den vergangenen Jahren zurückgezogen und die Schneedecke ist geschmolzen, sodass Juggernaut Exploration nun dazu übergehen kann, das 20.803 Hektar große, am südlichen Ende des Goldenen Dreiecks in British Columbia gelegene Midas-Projekt zu entwickeln. Dazu kann das Unternehmen auch auf historische Bohrdaten zurückgreifen.

Die historischen Proben und Bohrkerne sind vielversprechend

Sie lassen erkennen, dass die Liegenschaft äußerst ansprechend ist und ein großes geologisches Potential aufweist. Besonders zu nennen ist hierbei eine einen Meter lange Splitterprobe. Sie weist 9,343 g/t Gold, 117 g/t Silber, 1,58 Prozent Kupfer und 1,77 Prozent Zink auf. Gleichzeitig konnte der Beweis erbracht werden, dass das Gebiet für Bohrungen geeignet ist, denn die Anomalie ist relativ flach.

In südlicher Richtung erstreckt sich über mindestens 850 Meter eine Zone mit halbmassiven bis massiven Sulfiden. Sie scheint sich in die Tiefe hinein fortzusetzen. Zu den Highlights der in dieser Zone VG genommenen Proben zählen 10,28 g/t Gold über 4,34 Meter, 15,37 g/t Gold über zwei Meter und 5,43 g/t Gold über 3,11 Meter.

Zu den besten historischen Bohrergebnissen der Liegenschaft zählen die Bohrlöcher MD-18-16 und MD-18-18. MD-18-16, durchteufte die Randzone des Kerns der IP-Anomalie und identifizierte einen Abschnitt mit 0,56 g/t Goldäquivalent über eine Strecke von 35,35 Meter. Im Bohrloch MD-18-08 durchteufte der Bohrer hingegen 6,85 g/t Gold über eine Strecke von neun Meter. Das Bohrloch verfehlte dabei eine starke IP-Aufladbarkeitsanomalie nur knapp. Gute Ergebnisse lieferte auch das Bohrloch MD-18-01. Es durchschnitt 3,27 g/t Goldäquivalent auf einer Strecke von 4,80 Metern und endete, bevor es den Kern einer starken IP-Aufladbarkeitsanomalie erreichte.

Auf der Basis dieser historischen Untersuchungsergebnisse identifizierte Juggernaut so insgesamt fünf Bohrziele. Sie wurden von den am Boden genommenen Proben ebenso bestätigt wie durch die geophysikalischen IP-Daten. Juggernaut wird deshalb nun auf diesen fünf Bohrzielen sieben Bohrlöcher abteufen, für die eine Gesamtlänge von 4.500 Meter vorgesehen ist.

Fazit: Die Aussichten für das neue Bohrprogramm sind gut, denn das Midas-Projekt befindet sich in einer geologischen Umgebung von Weltklasse. Es wird mit einem großen Potenzial für eine VHMS-Mineralisierung vom Typ Eskay in Verbindung gebracht. Dan Stuart, Präsident und CEO von Juggernaut Exploration, zeigt sich zum Beginn des Bohrprogramms deshalb sehr zuversichtlich. Er erklärte: „Wir haben einen starken Bohrplan für die hochgradigen Goldziele mit erstklassigem Entdeckungspotenzial in Gebieten entworfen, die bisher noch nicht durch Bohrungen getestet wurden.“

Darüber hinaus stehen Bohrungen sowohl auf der Bingo-Lagerstätte wie auch auf der Empire-Lagerstätte an. Für die Bingo-Lagerstätte spricht, dass diese sich in denselben geologischen Einheiten von Weltklasse befindet, die auch für die benachbarte Surebet-Entdeckung von Goliath Resource charakteristisch sind. Auf der Empire-Lagerstätte ließen kürzlich Proben aufhorchen, in deren Aufschlüssen u.a. 36.875 g/t Silber, 4,68 g/t Gold, 27,6 Prozent Kupfer und 3,27 Prozent Zink nachgewiesen wurden. Insbesondere der Silberanteil von 1.180 Unzen pro Tonne ist einer der höchsten Silberanteile, die in der kanadischen Geologiegeschichte bislang in Aufschlüssen gesammelt wurde. Den Ergebnissen der nun abgeteuften Bohrungen darf deshalb mit großer Spannung entgegengesehen werden.

