LyondellBasell erwirbt 50 % der Anteile an niederländischem Recycling-Unternehmen

ROTTERDAM, Niederlande, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell gab heute den Erwerb einer 50-prozentigen Beteiligung an Stiphout Industries B.V. („Stiphout") bekannt. Stiphout befasst sich mit der Beschaffung und Verarbeitung von Verpackungsabfällen aus Kunststoff. Das Unternehmen betreibt eine Anlage in Montfort, Niederlande, mit einer jährlichen Verarbeitungsleistung, die der Menge an Kunststoffverpackungsabfällen entspricht, die von über 500.000 Niederländern pro Jahr erzeugt wird.

„Die Investition in Stiphout entspricht nicht nur unserer Strategie, in Unternehmen im Bereich Recycling und Kunststoffabfallverarbeitung zu investieren, die unsere bestehenden Anlagen in den Niederlanden und Deutschland unterstützen, sondern entspricht ebenfalls unserem integrierten Hub-Modell," so Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. „Durch diese Zusammenarbeit können wir vorhandene Synergien mit unserem Unternehmen Quality Circular Polymers in Bezug auf Logistik und Betrieb nutzen. Die Beteiligung eröffnet zudem Möglichkeiten zur weiteren Expansion unseres CirculenRecover-Portfolios und schafft Lösungen für Kunden und Markeninhaber zur Unterstützung ihrer Umlaufverwertung und kohlenstoffarmen Zielsetzungen."