BERENBERG stuft ENI auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 16,50 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr passte seine Bewertungsmodelle für die Ölbranche in einer am Dienstag vorliegenden Studie an mehrheitlich bis 2025 niedrigere Ölpreisprognosen an. Die Korrektur der Markterwartungen an die Ergebnisse der Ölkonzerne hält Tarr für weitgehend abgeschlossen. Es seit für die Anleger Zeit zurückzukommen, so der Experte. Sein Top-Favorit ist Shell./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 14:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 13,38EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m