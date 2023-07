Hälfte der Arbeitnehmenden sieht wenig Entwicklungschancen im Job / Randstad Studie zur Arbeitgebermarke (FOTO)

Eschborn (ots) - Berufliche Weiterentwicklung und Qualifizierung sind auch im

Jahr 2023 wichtige Faktoren, um in Zeiten des Arbeitskräftemangels als

Arbeitgeber attraktiv zu sein. Welche Erwartungen haben deutsche

Arbeitnehmer:innen bezüglich ihrer Karriereplanung - und wie entsprechen

Arbeitgeber diesen Vorstellungen? Das zeigt die aktuelle Randstad Employer Brand

Research (https://www.randstad.de/hr-portal/employer-branding/employer-brand-res

earch/laenderbericht/) (REBR).



Karriere machen und sich in der eigenen Rolle weiterentwickeln: Für mehr als die

Hälfte der deutschen Beschäftigten (54%) ist das in ihrem Berufsleben wichtig.

Das ermittelte die Studie Randstad Employer Brand Research, bei der mehr als

3.800 Beschäftigte in Deutschland zur Arbeitgeberattraktivität befragt wurden.

Doch die Studie zeigt auch: Nur rund jede:r zweite von ihnen hat das Gefühl,

dass der aktuelle Arbeitgeber auch ausreichend Möglichkeiten zur

Weiterentwicklung bietet.