Die unbeabsichtigte Folge von Wiederverwendungszielen der EU (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Europäische Verordnung zu Verpackungen und Verpackungsabfall

(PPWR) sieht vor, dass sich die Verpackungswirtschaft zu einer nachhaltigen

Kreislaufwirtschaft entwickelt. Die Vorschläge sehen unter anderem verbindliche

Mehrwegquoten für Verpackungen von Haushaltsgeräten und für den Versandhandel

vor.



Das Problem: Die geplanten Wiederverwendungsziele für Transportverpackungen

begünstigen Plastik und benachteiligen wiederverwertbare Materialien wie

Wellpapp- und Kartonverpackungen. Saverio Mayer, CEO von Smurfit Kappa Europe

(https://www.smurfitkappa.com/ie) mahnt: "Die Art und Weise, in der die

Wiederverwendung von Verpackungen geplant ist, würde dazu führen, dass sich die

Menge an unnötigem Plastik bis 2040 verdoppeln wird, anstatt deutlich reduziert

zu werden." Um das Mehrwegziel für Transportverpackungen zu erreichen, müsste

beispielsweise die schier unglaubliche Menge von 8,1 Milliarden zusätzlichen

Kunststoffkisten hergestellt werden (unter der Annahme von 10 Wiederverwendungen

pro Jahr).





Die europäische Wellpappenindustrie teilt grundsätzlich das Bestreben derEuropäischen Union, den Weg zur Klimaneutralität zu ebnen: "Wir unterstützen dieehrgeizigen Ziele der EU-Verordnung", so Saverio Mayer. "Allerdings ist derKommissionsvorschlag durch die Benachteiligung der papierbasierten,wiederverwertbaren Verpackungen kontraproduktiv".Wellpappe: ein nachhaltiges Produkt mit hohen RecyclingratenVerpackungen aus Wellpappe eignen sich sehr gut für eine nachhaltigeKreislaufwirtschaft, da sie in großem Umfang gesammelt und recycelt werden. Diesbelegen hohe Recyclingquoten: Die Recyclingrate für Karton liegt bei über 90Prozent, Wellpappe weist eine Recyclingrate von 89 Prozent auf. Saverio Mayerfasst zusammen: "Produkte auf Papierbasis sind vollständig erneuerbar,recycelbar und biologisch abbaubar. Hinzukommt, dass Europa die höchsteRecyclingquote weltweit hat."Die umweltfreundliche Bilanz von Pappe belegt auch eine umfangreiche Studie(https://www.fefco.org/sites/default/files/2022/FEFCO_Comparative_LCA_study.pdf)im Auftrag der European Federation of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO).Die Studie zeigt, dass Verpackungen aus Wellpappe in 10 von 15 Kategorien derUmweltauswirkungen, einschließlich des CO2-Fußabdrucks, besser abschneiden alswiederverwendbare Kunststoffkisten.Was die Bevorzugung von Plastik für die Umwelt bedeutetDie geplanten Vorschriften der Europäischen Union bergen hingegen die Gefahr,dass sie zu einer Zunahme von Kunststoffverpackungen und damit vonKunststoffabfällen und Umweltverschmutzung führen. Dies hätte katastrophale