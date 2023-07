Amazon liefert mit Rivian

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon hat sich der Elektrifizierung seiner europäischen Auslieferflotte verschrieben. Aktuell sind bereits Tausende E-Fahrzeuge für den US-Konzern in Europa im Einsatz. Nun sollen auch die bislang nur auf dem Heimatmarkt eingesetzten Rivian-Vans zum Einsatz kommen.

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon will seine Lieferflotte nachhaltiger gestalten. Dafür setzt der US-Konzern auf Fahrzeuge des Elektro-Lkw-Bauers Rivian. Diese sollen nun auch in Europa fahren.

Wie der US-Konzern mitteilte, sollen bereits in Kürze die ersten vollelektrischen Rivian-Fahrzeuge die Pakete zu den Kunden bringen, also auf der sogenannten letzten Meile fahren: Mehr als 300 der speziell auf Amazon zugeschnittenen Lieferwagen kämen in den nächsten Wochen zunächst nach München, Berlin und Düsseldorf.

Damit lässt Amazon der Ankündigung aus dem vergangenen Jahr Taten folgen: Das Unternehmen hatte angekündigt, mehr als eine Milliarde Dollar in die Elektrifizierung der europäischen Lieferflotte stecken zu wollen. In den USA sind Rivian-Fahrzeuge bereits seit Sommer 2022 für Amazon im Einsatz. Bis 2023 will Amazon weltweit 100.000 Rivian-Vans für Auslieferungen nutzen.

