Deutsche Telekom legt sich mit Netflix und Co. An

Wie das Dax-Schwergewicht mitteilte, sollen große Streamingunternehmen an den Kosten für den Netzausbau beteiligt werden: “Die Telekom investiert jedes Jahr rund fünf Milliarden Euro in die Netze in Deutschland. Breitbandanbieter ermöglichen mit ihren Investitionen also die Werbeeinnahmen von Netflix, Amazon und Co.”, erklärte Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan. Fünf bis acht Anbieter machten 80 Prozent des Internetverkehrs aus, ein Drittel des kompletten Datenverkehrs sei nur Werbung, unterstrich er.

“Warum sollen die keinen Beitrag leisten? Für die Infrastruktur in Europa und damit für die Kundinnen und Kunden wäre das gut”, so Gopalan. Die Telekom selbst fungiert mit ihrem Magenta-TV aber auch als Streamingdienst. Enthalten ist darin auch Netflix.

