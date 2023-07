BlackLine Studie 99 Prozent der Unternehmen bestätigen Schwierigkeiten bei der konzerninternen Rechnungslegung

Frankfurt (ots) - Eine von BlackLine (https://www.blackline.com/de) , Inc.

(Nasdaq: BL) in Auftrag gegebene internationale Umfrage ergab, dass

Intercompany-Accounting-Prozesse, die nicht optimal aufgesetzt und durchgeführt

werden, Unternehmen auf der ganzen Welt vor weitreichende Probleme stellen.



In der Umfrage, an der über 260 Akteure im Intercompany-Umfeld multinationaler

Konzerne teilnahmen, gaben 99 Prozent der Befragten an, bei unternehmensinternen

Finanzprozessen mit spezifischen Problemen zu kämpfen. Die Ergebnisse zeigen,

dass der Umfang und die Größenordnung konzerninterner Transaktionen vor allem

dann Herausforderungen und einen erheblichen Druck mit sich bringen, wenn diese

auf veralteten Prozessen basieren.