Ericssons neuer energieeffizienter Mobilfunkstandort setzt Standard für nachhaltige 5G-Netze (FOTO)

- Der neue 5G-Mobilfunkstandort in Plano, Texas, kann bis zu 24 Stunden lang

vollständig mit Solarenergie und integrierten Lithium-Ionen-Batterien

betrieben werden.

- Der Standort unterstreicht Ericssons Fähigkeit, eine Komplettlösung für ein

energieeffizientes Netz anzubieten, indem hybrides Energiemanagement,

erneuerbare Energiequellen und Energiesparstrategien implementiert werden,

während gleichzeitig die Resilienz des Netzes verbessert wird.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat vergangene Woche einen neuen, intelligenten und

nachhaltigen 5G-Mobilfunkstandort in Plano, Texas, eröffnet, der die komplette

"energieintelligente" Netzlösung des Unternehmens demonstriert. Der Standort

unterstreicht die Position von Ericsson als führendes Unternehmen im Bereich

nachhaltiger Mobilfunknetze und zeigt die Integration energieeffizienter

Lösungen unter Nutzung erneuerbarer Energiequellen.





"Wir freuen uns sehr, diesen smarten und nachhaltigen 5G-Standort vorzustellen,der als handfester Beweis für die führende Position von Ericsson beim Aufbaunachhaltiger Mobilfunknetze dient", sagte Kevin Zvokel, Senior Vice Presidentund Head of Networks, Ericsson North America. "Dank der dort eingesetztenTechnologie können die Betreiber jetzt ungenutzte Ressourcen anderweitigverwenden und so neue Möglichkeiten zur Einsparung von Energiekosten schaffen."Dieser 5G-Standort, der Ericssons Engagement für den Umweltschutz unterstreicht,hat das Potenzial, über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden vollständig mitSolarenergie betrieben zu werden. Diese wird durch integrierteLithium-Ionen-Batterien ergänzt. Der Bezug von Strom aus erneuerbarenEnergiequellen ist die wirkungsvollste Strategie zur Dekarbonisierung vonMobilfunknetzen. Der Standort in Texas zeigt, wie dies auf intelligente undkostensparende Weise erfolgen kann. Er unterstreicht zudem Ericssons Engagementfür die Minimierung des CO2-Fußabdrucks der Branche und die Kompetenz bei derBereitstellung unterbrechungsfreier Konnektivität bei gleichzeitigerVerbesserung der Netzresilienz.Der US-amerikanische Standort basiert technisch auf der ultraleichtenMid-Band-Antenne Massive MIMO AIR 6419 und dem RAN-Prozessor 6651. Hinzu kommtdas Gehäuse 6160, das ein Solarmodul 6670, Lithium-Ionen-Batterien vom Typ 6612und einen Controller vom Typ 6610 für den Betrieb und die Steuerung der hybridenEnergieversorgung beherbergt.Der Standort demonstriert die neuesten Entwicklungen im Bereich des hybridenEnergiemanagements, bei dem Solar- und Energiespeichersysteme vor Ort kombiniertwerden. So wird saubere Energie genutzt und zusätzlich durch die Pufferwirkung