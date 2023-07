Interhyp liegt an der Spitze der Vermittler "Bester Baufinanzierer" und "Beste Baufinanzierung" für "Modernisierung"

München (ots) -



- Interhyp setzt sich unter 13 Baugeldvermittlern durch und gewinnt in neuer

Kategorie "Modernisierungskredite"

- Abermals Bestnoten für Beratung und Service im Ranking des Wirtschaftsmagazins

Euro



Interhyp, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, ist zum

18. Mal in Folge "Bester Baufinanzierer" im Test des Wirtschaftsmagazins Euro

(Ausgabe 08/2023) und Gewinner der neuen Kategorie "Modernisierungskredite".

Insgesamt hat das Wirtschaftsmagazin EURuro gemeinsam mit dem

Marktforschungsinstitut S.W.I. Finance in diesem Jahr 26

Baufinanzierungsanbieter unter die Lupe genommen.