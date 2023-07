Disclaimer: Die in dieser Rubrik vorgestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschliesslich Informationszwecken. Der Basisprospekt für das Emissionsprogramm derivativer Wertpapiere der iMaps ETI AG wurde von der FMA Liechtestein gebilligt und steht auf der Website der Emittentin, http://www.imaps-capital.com/etis gratis zur Verfügung. Vor einem Investment sollten immer sämtliche Dokumente gelesen und verstanden werden und/oder ein konzensionierter Investmentberater konsultiert werden. Conflict of Interest Disclaimer: Der Autor ist Geschäftsführer und (mittelbar) Eigentümer einer der genannten Emittenten (iMaps ETI AG mit dem Markennamen iMaps Capital Markets)

Ein Trend der sich ebenfalls fortsetzt ist der Wandel von klassischen Indexzertifikaten auf die marktbekannten Indizes hin zu Themen-Zertifikaten. iMaps, mit unseren Themen-Zertifikaten auf diskretionär zusammengesetzte Vermögensverwalter-Portfolios, und Lang&Schwarz mit ihren wikifolio-Zertifikaten kommen zusammen bereits auf mehr als 30 Prozent Marktanteil. Bedenkt man, dass Morgan Stanley, UBS, Vontobel und auch die Societe Generale ebenfalls Themen-Zertifikate begeben, dürfte der Anteil von Themen-Zertifikaten an den Partizipations-Zertifikaten bereits die 50% Marke geknackt haben.

Bei den Index- & Partizipations-Zertifikaten konnte die Societe Generale trotz deutlichem Marktanteilsverlust die Führungsposition knapp behaupten, dicht gefolgt von iMaps Capital Markets, was mich als Geschäftsführer und Eigentümer der Emittentin natürlich besonders freut, und Lang & Schwarz auf dem dritten Rang.

Während es an der Spitze des Gesamtmarktes (HSBS vor Goldman Sachs) keine Veränderung gab, HSBC konnte als Marktführer den Marktanteil sogar noch ausbauen, konnte BNP Paribas die DZ Bank vom dritten Platz verdrängen und aufs Podest steigen.

Überdurchschnittliches Wachstum verzeichnete dabei die Produktsparte Index- & Partizipations-Zertifikate, unter welchen auch Themen-Zertifikate enthalten sind. Hier ging es gleich um acht Prozent mit den Umsätzen nach oben und der Marktanteil am Gesamtmarkt übersprang die 3% Marke.

Der Juni brachte ein erfreuliches Wachstum für den deutschen Zertifikatemarkt. So konnten die Umsätze in verbrieften Zertifikaten auf knaoo vier Milliarden Euro zulegen und den positiven Trend der letzten Monate damit bestätigen.

Umsätze ziehen an

Solides Wachstum am deutschen Zertifikatemarkt

