Techem Umfrage Große Mehrheit der Vermietenden plant energetische Sanierungen (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Optimierung der Heizungsanlage gilt, neben Dämmen und Investitionen in

Photovoltaik, als bevorzugte Maßnahme

- Energie- und Kosteneinsparungen sind stärkste Beweggründe für energetische

Sanierung

- Bis zu 60 Prozent der privat und bis zu 82 Prozent der geschäftlich

Vermietenden wünschen sich mehr Unterstützung im Prozess



Die Politik ist ambitioniert in Sachen Klimaschutz im Gebäude: Auf europäischer

sowie Bundesebene werden verschiedene Gesetzesvorhaben zur Umstellung auf

erneuerbare Wärmekonzepte, energetische Sanierungspflichten und die Nutzung von

Photovoltaikanlagen diskutiert. Dabei spielt auch die Frage nach zumutbaren

Investitionssummen für den klimafreundlichen Umbau eine zentrale Rolle. Ein

wichtiger und gleichzeitig oft kostenintensiver Schritt hinsichtlich der

Energieeffizienz von Liegenschaften sind energetische Sanierungen. Eine Studie

des Energiedienstleisters Techem zeigt: Die überwiegende Mehrheit der

Vermietenden (94 Prozent geschäftliche vs. 76 Prozent private) plant, zeitnah

energetische Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.