Zinswende wirkt sich auf Jahresabschlüsse aus / Wichtige Weichenstellungen in der Sparda-Gruppe sind erfolgt

Frankfurt (ots) -- Kumulierte Bilanzsumme steigt auf 84,9 Mrd. EUR- Zinsüberschuss steigt im neuen Zinsumfeld auf 940,9 Mio. EUR- Provisionsergebnis steigt auf Rekordniveau von 314,5 Mio. EUR- Sparda-Banken fordern Umdenken in der Wohnungspolitik - nachhaltigeBaufinanzierung rückt in den FokusDie Sparda-Banken haben das von erheblichen Markveränderungen geprägte Jahr 2022mit deutlich gestiegenen Zinsüberschüssen und Provisionserträgen abschließenkönnen. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt und dem damiteinhergehenden Bewertungseffekten ist der Jahresüberschuss hingegen gegenüberdem Vorjahr auf 43,7 Mio. EUR gesunken. "Wir befinden uns - wie die gesamteBranche - angesichts der inflationsbedingten neuen Zinspolitik der EZB in einerSituation der Trendwende. Schon die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 zeigen,dass unsere Mitgliedsbanken sich auf dem richtigen Weg befinden. DieErtragsseite zeigt sich gestärkt und auch die Kundeneinlagen sind wiederdeutlich gestiegen. Dazu kommt, dass wichtige strategische Entscheidungengetroffen wurden, wie beispielsweise die Konsolidierung der IT in der Gruppe beieinem gemeinsamen Dienstleister. Mit den bevorstehenden IT-Migrationen ist unsjedoch auch bewusst, dass noch eine Menge Hausaufgaben auf uns gemeinsamzukommen. Die Weichen hierfür sind jedoch gestellt", so der Vorstandsvorsitzendedes Verbandes der Sparda-Banken, Florian RENTSCH.Für Unsicherheiten sorgt an dieser Stelle jedoch das politische Umfeld. "DieKonzeption des digitalen Euros droht derzeit am tatsächlichen Bedarf im Marktvorbeizugehen, bei den Regelungen zur energetischen Ausstattung und Sanierungvon Wohngebäuden herrscht nach wie vor große Verunsicherung und eineverbraucher- und bankenfreundliche Lösung des AGB-Dilemmas ist bisher auch nichtin Sicht. Wir brauchen gerade in diesen Zeiten verlässliche Rahmenbedingungen,gerade in der Wohnungspolitik, aber auch in der Regulierung kleinerer undmittlerer mittelständischer Banken", so RENTSCH weiter.Kundenkredite leicht im Plus, Kreditneugeschäft schwächer -Baufinanzierungsgeschäft wegen Zinswende unter DruckDas Kreditneugeschäft der Gruppe ist auf 7,2 Mrd. EUR gegenüber 8,0 Mrd. EUR imVorjahr wieder auf das Niveau des Jahres 2020 zurückgegangen. "Dies hängt imWesentlichen mit den gestiegenen Zinsen in der Baufinanzierung zusammen, dienach wie vor zu einer spürbaren Zurückhaltung der Kunden führt - auch, weil dieKaufpreise für Wohnimmobilien trotz der kleineren Korrekturen der vergangenenMonate noch immer recht hoch sind", so Vorstand Uwe STERZ. Das Geschäft mit