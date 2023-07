Hari Thiruvengada verstärkt VERSES als VP of Product

Vancouver, British Columbia – 19. Juli 2023 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“' oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, heißt Herrn Hari Thiruvengada als VP of Product, Enterprise im Unternehmen herzlich willkommen. Dr. Thiruvengada wird jene Teams beaufsichtigen, die für die Entwicklung unternehmensgerechter Produkte für Kunden aus der Fertigungsindustrie, der Lieferkette und dem Einzelhandel zuständig sind.

James Hendrickson, President und General Manager von VERSES Enterprise Efforts, erklärt: „Hari hat jede Menge Führungserfahrung und kann eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung großartiger Produkte mit wunderschönem Design und Ausfertigung vorweisen, mit denen sich einige der herausforderndsten Probleme in der Geschäftswelt lösen lassen. Hari kann gut zuhören, weiß sich zu informieren und ist in der Lage, Produkte erfolgreich am Markt zu platzieren. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem der größten Produktführer in der Wirtschaft von heute. Wie er sich kulturell in das Team einbringt, ist großartig - man hat das Gefühl, dass er schon seit jeher zu VERSES gehört.“

Dr. Thiruvengada kann mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Produktmanagement, in der Nutzererfahrung und in der Softwareentwicklung für die Bereiche Lieferkette, Materialhandhabung und Gebäudesteuerung vorweisen. Als Director of Product Management, Director of User Experience und Global Design Director zeichnete er bei der Firma Honeywell für die Entwicklung von Lösungen verantwortlich, die bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), beim US-Energieministerium (DOE) und bei der US-Marine zum Einsatz kamen. Er brachte Honeywells erste WLAN-Thermostat-Produktfamilie sowie eine mobile App auf den Markt und zeichnete für Initiativen in den Bereichen Materialhandhabung, Robotik, SaaS und Datenanalytik verantwortlich.