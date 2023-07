ECOMMERCE ONE akquiriert Marmalade GmbH und Makaira GmbH

Krefeld (ots) - Die Marmalade GmbH und die Makaira GmbH sind ab sofort Teil der

Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE. Marmalade ist eine E-Commerce-Agentur und

Makaira ist Entwickler und Anbieter einer E-Commerce-Marketing-Suite für den

Online-Handel. Joscha Krug, Inhaber der beiden Unternehmen, möchte mit diesem

strategischen Schritt neue Wachstumspotenziale erschließen und gemeinsam mit

anderen Mitgliedern der Unternehmensgruppe Synergien heben, damit

Online-Händlern ganzheitliche Software-Lösungen zur Verfügung stehen, mit denen

sie die Herausforderungen von heute und morgen lösen können.



Ein umfassendes Ökosystem für den Online-Handel etablieren - mit diesem Ziel ist

die ECOMMERCE ONE im Jahr 2021 angetreten. Seither expandiert sie

kontinuierlich.





Mit Makaira gewinnt die ECOMMERCE ONE eine E-Commerce-Marketing-Suite dazu, dievon namhaften Online-Shops wie Sport Conrad, Rotkäppchen-Mumm, Zweirad Stadleru.v.m. eingesetzt wird. Marmalade ist eine der führenden Agenturen im E-Commerceund setzt bisher auf Systeme wie Shopify, OXID und Shopware. Durch diese neuenstrategischen Übernahmen gewinnt das Ökosystem weiter an Reichweite und nochmehr Möglichkeiten, um Online-Händlern ganzheitliche Lösungen für ihr Businessanzubieten.Joscha Krug, Gründer der Marmalade GmbH und der Makaira GmbH, sagt: "Wir sindsicher, unsere Innovationskraft und unser Wachstumspotenzial im Verbund derECOMMERCE ONE zu maximieren. So können wir unseren Kunden neue Features anbietenund unsere Präsenz im Markt ausbauen."Daliah Salzmann, Co-Geschäftsführerin der ECOMMERCE ONE, erklärt:"Online-Händler müssen mit der Zeit gehen, um die steigenden Markt- undKundenanforderungen zu erfüllen. Wir unterstützen sie dabei, indem wir dasWissen unterschiedlicher Software-Anbieter und Beratungsunternehmen aus demE-Commerce-Markt für sie bündeln und ganzheitliche Lösungen bereitstellen. Mitder neusten Akquisition von Marmalade und Makaira gewinnen wir sowohlEntwicklungs- und Beratungskompetenz als auch etablierte und gefragteTechnologien."Arik Reiter, Co-Geschäftsführer und CTO der ECOMMERCE ONE, ergänzt: "Mit derHeadless-Infrastruktur von Makaira eröffnen sich für Shops und Shopsysteme ganzneue Handlungsspielräume, um agiler und erfolgreicher zu werden."Unterstützung bei der Realisierung der Buy- and Build-Strategie sowie Kapitalfür weitere Investitionen erhalten die Unternehmen von Oakley Capital. Bei denTransaktionen setzte die ECOMMERCE ONE auf ein Team der internationalenWirtschaftskanzlei Fieldfisher rund um die Corporate-Partner Jan Hartmann undLeif Herzog.Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: mailto:pr@punctum-pr.dehttp://www.punctum-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166561/5562188OTS: ECOMMERCE ONE