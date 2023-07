JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 275 Franken belassen. Mit Blick auf die am 27. Juli anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns lägen seine Prognosen für den Umsatz im zweiten Quartal sowie das Ergebnis je Aktie (Core EPS) im ersten Halbjahr etwas unter den jüngst veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 20:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 282,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m