BAADER BANK stuft AURUBIS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dem Kupferkonzern wehe Gegenwind aus sinkender Nachfrage und fallenden Metallpreisen entgegen, schrieb Analyst Christian Obst am Mittwoch in seinem Ausblick zum Quartalsbericht. Er liegt mit seiner Prognose für das Vorsteuerergebnis nach neun Monaten des Geschäftsjahres mit 401 Millionen Euro leicht unter dem Konsens./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:19 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 81,28EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m