WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bautätigkeit in den USA hat sich im Juni schwach entwickelt, allerdings nach einem sehr starken Vormonat. Die Zahl der neu begonnenen Bauten fiel im Monatsvergleich um 8,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Der Rückgang folgt auf einen kräftigen Anstieg um 15,7 Prozent im Mai, auch wenn dieser schwächer ausfiel als zunächst ermittelt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer