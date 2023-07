DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Knorr-Bremse nach einer Strategieveranstaltung des Bremsenspezialisten auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Fokus des dort veröffentlichten Programms "Boost 2026" liege auf der Verbesserung der Margen sowie einer Trimmung des Portfolios, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die ersten Jahre sehe er eine Fortsetzung der bisherigen Zielvorgaben, die vor allem korrektive Maßnahmen für missglückte frühere Zukäufe beinhalteten. Die angestrebte Kapitalrendite (ROCE) habe - zumindest gemessen an der Zielsetzung des früheren Managements - etwas enttäuscht./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 63,12EUR gehandelt.