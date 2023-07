Daimler Truck dreht auf

Ende Juni erklärt Daimler Truck, trotz der unsicheren Wirtschaftslage weltweit keine Schwäche am Lkw-Markt ausmachen zu können. Nun schraubt der Nutzfahrzeughersteller die Gesamtjahresziele nach oben und kündigt einen Aktienrückkauf an.

Wie das Dax-Unternehmen mitteilte, peilt man nun im Industriegeschäft in diesem Jahr einen Erlös von 54 Milliarden bis 56 Milliarden Euro an. Bislang lag die Zielmarke bei 53 Milliarden bis 55 Milliarden Euro. Zudem will Daimler Truck die Profitabilität steigern: 2023 solle die bereinigte Rendite zwischen 8,5 und 10,0 Prozent liegen statt wie bisher zwischen 7,5 und 9,0 Prozent. Zur Begründung verwies Daimler Truck auf sich stabilisierende Lieferketten und eine robuste Nachfrage.

Gleichzeitig kündigte der Konzern einen Aktienrückkauf an: Ab Anfang August sollten eigene Papiere im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro erworben werden können. Das Programm laufe 24 Monate. “Dies zeigt deutlich: Wir sind sehr zuversichtlich, was unseren weiteren Weg angeht”, sagte Konzernchef Martin Daum.

