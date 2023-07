Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt das Ziel,den Markthochlauf von grünem Wasserstoff in Deutschland voranzutreiben. Deraktuell vorliegende und zur Diskussion stehende Entwurf zur Fortschreibung derNationalen Wasserstoffstrategie (NWS) ist insgesamt ein guter Ansatz. Doch dabeiallein darf es nicht bleiben."Die ambitionierten Ziele hinsichtlich der heimischen Wasserstoffproduktion unddie Anerkennung, dass wir auch deutlich höhere Importmengen benötigen werden alsin der bisherigen NWS vorgesehen, weisen in die richtige Richtung", soen2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen. Wichtig sei nun, dass derRaffineriesektor beim Hochlauf des Wasserstoffmarktes volle Berücksichtigungfinde. "In allen wissenschaftlichen Studien wird der Einsatz von grünemWasserstoff in Raffinerien als No-Regret-Maßnahme angesehen, ist also in jedemFall sinnvoll", betont Küchen. "Die Branche ist in der Lage, sofort und ohnekostspielige technische Umrüstungen treibhausgasarmen und CO2-neutralenWasserstoff einzusetzen. Sie sollte daher als Treiber der Wasserstoffwirtschaftanerkannt und gefördert werden." Umso dringlicher sei es, Raffineriestandorte andas geplante Wasserstoffkernnetz anzuschließen und die Branche bei Ausgestaltungund Umsetzung der NWS einzubeziehen. Auch die Stromnetze müssten schnellausgebaut werden, damit in allen Regionen Deutschlands ausreichend erneuerbarerStrom für die darüber hinaus benötigte lokale Produktion von Wasserstoff zurVerfügung steht.Import- und Carbon-Management-Strategie zügig notwendigDie aktuelle NWS sieht die Förderung nicht nur von grünem, sondern auch blauem,türkisem und orangem Wasserstoff vor. Diese Offenheit derWasserstoff-Farbenlehre ist laut Küchen zu begrüßen. Zur konkreten Umsetzung derzulässigen CCU- und CCS-Technologien sei jetzt eine zügige Entwicklung derangekündigten Carbon-Management-Strategie dringend erforderlich, umInvestitionen in die künftige Wasserstoffwirtschaft anzukurbeln. Notwendig seidarüber hinaus eine klare Importstrategie mit einer zeitnahen Regelung zumbeschleunigten Ausbau von Wasserstoffimportterminals. "Erforderlich ist aucheine Definition nachhaltiger Kohlenstoffquellen, zusammen mit der Ausgestaltungverbindlicher, transparenter Zertifizierungssysteme, um Wasserstoffderivate, wiezum Beispiel synthetisches Methanol, auf dem nationalen und internationalenMarkt handeln zu können", so Küchen.Pressekontakt:Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichsen2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.Georgenstraße 2510117 Berlinmailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5562258OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.