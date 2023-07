Karora meldet neuen vierteljährlichen Goldproduktionsrekord von 40.823 Unzen

Karoras ungeprüfter konsolidierter Bargeldbestand belief sich zum 30. Juni 2023 auf 70,8 Mio. $, ein Anstieg um 5 Mio. $ im Vergleich zum 31. März 2023, abzüglich einer obligatorischen einmaligen Stempelsteuer in Höhe von 4,5 Mio. AUD im Zusammenhang mit dem Erwerb der Lakewood Mill (Aufbereitungsanlage) im Jahr 2022 und der fortgesetzten Verwendung für den Wachstumsplan von Karora im Einklang mit dem Budget.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: „Ich bin sehr zufrieden mit unserer sehr starken ersten Jahreshälfte 2023. Die Goldproduktion von 80.650 Unzen in diesen sechs Monaten wurde von zwei aufeinanderfolgenden Produktionsrekorden zu Beginn des Jahres angetrieben.

Das starke erste Halbjahr 2023 versetzt uns in eine ausgezeichnete Position, um unsere Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen. Wir haben auch unseren Geldmittelbestand im Einklang mit unserem Budget aufgestockt, da wir bei Beta Hunt die Arbeiten an der Verbesserung der Belüftung und an Kapitalposten fortsetzen - alles im Rahmen unseres geführten Kapitalplans.

Insgesamt versetzt uns unsere betriebliche Leistung in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in eine sehr günstige Position im Hinblick auf das Erreichen unserer Ziele für 2023, da wir weiterhin unsere Versprechen einhalten und unsere Wachstumsdynamik aufrechterhalten. Wir freuen uns darauf, weitere Updates bereitzustellen, während wir unser Bohrprogramm 2023 fortsetzen und unsere Entwicklungsmeilensteine erreichen.“

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und den Higginsville Gold Operations ("HGO") im australischen Bundesstaat Western Australia bis 2024 auf eine Zielspanne von 170.000 bis 195.000 Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und den Higginsville-Minen beschickt wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die Lakewood Mill (Aufbereitungsanlage) mit einer Kapazität von 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr im australischen Bundesstaat Western Australia. In Beta Hunt sind eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherzonen beherbergt, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt ca. 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.