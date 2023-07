MIKOŁÓW, Polen, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Vor über 2 Jahren haben Lalique und Dictador gemeinsam einen einzigartigen Vintage-Rum kreiert, der in einer außergewöhnlichen, handgefertigten Kristallkaraffe von Lalique abgefüllt wurde - Dictador Generations en Lalique.

Es dürfte nicht überraschen, dass die Flaschen inzwischen bei Sothebys für 30.000 Pfund den Besitzer gewechselt haben.

Die Ironie dabei ist, dass dieser Rum so gut war, dass die Leute nicht widerstehen konnten, ihn zu trinken, was den Preis für die ungeöffneten Flaschen in die Höhe trieb.

Mit nur 300 Flaschen weltweit und einem Preis von 25.000 EUR pro Stück setzt dieses exquisite Meisterwerk der Kristallkunst neue Maßstäbe in der Welt des Rums.

Die Flaschen werden sorgfältig nach Ländern aufgeteilt, wobei einige nur eine Flasche für den Verkauf in der jeweiligen Region erhalten haben.

Der Vintage-Rum selbst wurde von Hernan Parra, dem Master Blender von Dictador, unter besonderer Mitwirkung seines Vaters Dario handgefertigt. Diese Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Rumherstellung hat einen Rum hervorgebracht, der neue Maßstäbe in der Branche setzt.

Die Karaffe aus schwarzem Lalique-Kristall wurde von Artistic and Creative Director von Lalique, Marc Larminaux, entworfen. Sie ist mit bezaubernden Wellen geschmückt, die an das Karibische Meer bei Nacht erinnern und ein Gefühl von Tiefe und Faszination hervorrufen. Das fein modellierte Kunstwerk erinnert an den sanften Schimmer des Mondlichts auf dem endlosen Meer, ein wahres Kunstwerk, das von der berühmten Expertise von Lalique zeugt.

Dictador:

Dictador, die ultimative Art-House Spirit-Marke mit einer dynamischen und rebellischen Denkweise. Seit mehr als 100 Jahren stellen wir im Herzen von Cartagena Rum mit Investmentqualität her.

Im Rahmen unserer Plattform „Art Distilled", bei der wir mit Künstlern wie Lalique, Vhils, Richard Orliński, Tomasz Gornicki und dem M-City Gold Cities-Flaschenprogramm zusammenarbeiten, haben wir eine sehr innovative neue Produktlinie ins Leben gerufen, um die erste 1-Milliarde-Dollar-Kollektion beispielloser Kunstwerke herzustellen. Mit unserem ersten KI-gesteuerten Roboter-CEO Mika setzen wir neue Maßstäbe in der Technologie.

Lalique:

Das 1888 von dem berühmten Avantgarde-Künstler René Lalique gegründete Unternehmen Lalique ist eines der Kronjuwelen der französischen Kristallglashäuser. Lalique ist ein Symbol für einzigartiges Know-how und Handwerkskunst, eine Lifestyle-Luxusmarke mit einem sofort erkennbaren Stil. Seit 1922 werden alle Stücke handgefertigt.

