Gemeinsam mit Wirtschaft zu mehr Widerstandsfähigkeit

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat der Wirtschaft angesichts der Herausforderungen durch China und Russland angeboten, Deutschland gemeinsam widerstandsfähiger zu machen. "Deutschland kann nach außen im Rahmen der EU nur so stark sein, wie wir (es) im Inneren sein können", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei einem Auftritt mit dem Chef des Chemiekonzerns BASF , Martin Brudermüller, in der Konzernzentrale in Ludwigshafen. "Alles, was wir zur Widerstandsfähigkeit brauchen, ist eine starke Wirtschaft, ist eine starke Gesellschaft."

Nach der Vorstellung der China-Strategie der Bundesregierung hatte Baerbock zuvor in Frankfurt bei der Deutschen Bank Vertreter deutscher Geldhäuser getroffen. Ihre Sommerreise steht unter dem Motto "Gemeinsam stark" zur Widerstandsfähigkeit Deutschlands.