Ein kurzer Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt einen potenziellen Boden im Bereich einer wichtigen Horizontalunterstützung um 29,00 US-Dollar, um diesen allerdings nachhaltig abzuschließen und damit eine Trendwende einzuleiten, bedarf es weitere Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer. Im Idealfall wird der 200-Tage-Durchschnitt bei 31,34 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis überwunden, was in der BoA-Aktie im Anschluss Kurspotenzial an 32,89 und darüber 33,84 US-Dollar freisetzen könnte. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bleibt bis 29,00 US-Dollar dagegen als neutral zu bewerten, erst darunter dürften sich weitere Verluste auf 28,10 und womöglich noch 27,59 US-Dollar anschließen.

Bank of America Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: