DAX: "Neue Gemengelage"in den USA? Ende der "Bewegungsarmut" beim DAX?

Der DAX scheint weiter auf der Stelle zu treten. Auch am Donnerstag wird mit wenig Bewegung gerechnet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start nahezu unverändert bei 16.109 Punkten, berichtet die dpa.

An der Wall Street verbuchten Dow Jones Industrial und S&P 500 am Mittwoch leichte Gewinne, konnten ihre Tageshochs aber nicht halten. Der techlastige Nasdaq-100 schloss den gestrigen Handel ebenfalls leicht im Minus bei 15.826 Punkten. Nach Einschätzung von Commerzbank-Experten suchen die Anleger weiterhin nach Rückschlüssen aus der laufenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche sehr vorsichtig.

Ähnlich sieht dies Altmann. Er warnt aber zu gleich: "Anleger müssen sich heute auf eine neue Gemengelage einstellen. Aus den USA kommen Geschäftszahlen, die nicht uneingeschränkt positiv sind. Noch zum Auftakt der Berichtssaison haben übertroffene Erwartungen die Rallye zusätzlich befeuert. Nunkehrt eine erste Ernüchterung ein. Jetzt wird im weiteren Verlauf der Berichtssaison umso entscheidender, ob die hohen Kurse auch durch gestiegene Gewinne untermauert werden."

Aus den USA werden heute unter anderem Zahlen von Johnson & Johnson, Philip Morris und American Airlines erwartet. In Deutschland stehen am Abend Zahlen von SAP an.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion